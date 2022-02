Cadavere carbonizzato in auto in Calabria, indagano Cc (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Cadavere carbonizzato di una persona della quale, al momento, non ci conosce l'identità, é stato trovato dai carabinieri in località "Calimera" di San Calogero, nel Vibonese, in una zona di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Ildi una persona della quale, al momento, non ci conosce l'identità, é stato trovato dai carabinieri in località "Calimera" di San Calogero, nel Vibonese, in una zona di ...

Advertising

8e30it : Orrore a San Calogero, trovato un cadavere carbonizzato all’interno di un’auto - cstn84 : RT @calabrianewsit: Rinvenuto cadavere carbonizzato in un'auto nel vibonese - - calabrianewsit : Rinvenuto cadavere carbonizzato in un'auto nel vibonese - - Strill_it : Cadavere carbonizzato ritrovato in un’auto nel Vibonese: indagini in corso - lametino : Cadavere carbonizzato in un`auto nel Vibonese, avviate indagini - -