Borse: giornata nera, listini affossati dai venti di guerra. Bruciati 201 miliardi (Di martedì 15 febbraio 2022) Prima giornata della settimana molto pesante per tutte le Borse europee, strette nella tenaglia dei rischi di guerra sul confine Russia-Ucraina e i timori di rialzo dei tassi: l'indice Stoxx 600, che raggruppa i 600 titoli maggiori del Vecchio continente, dopo cali anche più ampi ha perso l'1,9% finale L'articolo proviene da Firenze Post.

