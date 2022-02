Atp Doha 2022 | Murray facile contro Daniel | avanti anche Bublik

(Di martedì 15 febbraio 2022) Andynon ha problemi all’esordioTaroper quanto riguarda l’Atp 250 di. Il britannico ha inflitto un pesante doppio 6-2 al nipponico, mostrandosi in ottima forma e risultando uno dei favoriti del torneo in Qatar. Ottime indicazioni da un altro dei principali pretendenti al titolo, ovvero Alexander, capace di sconfiggere per 6-2 6-4 Jozep Kovalik. Sorride Elias Ymer, che avrebbe dovuto affrontare Musetti (poi ritiratosi per la febbre), grazie al successo lottatoJoao Sousa per 2-6 6-3 7-5. Bene infineMarton Fucsovics con la vittoria ai danni del sudafricano Lloyd Harris per 6-4 7-6. SportFace.

Lorenzo Musetti dovrà vedersela con Elias Ymer al primo turno dell'250 di2022 . Dopo le ottime prestazioni sul cemento indoor di Rotterdam, con annesso best ranking dopo i quarti di finale raggiunti, il giovane italiano proverà a superare un altro ...