Ascolti tv ieri | lunedì 14 febbraio | dati auditel e share | chi ha vinto?

Advertising

QuiMediaset_it : Nuovo record di ascolti per @pomeriggio5: ieri il programma di #Canale5 ha segnato il 18.97% di share attiva e 2.29… - infoitcultura : Ascolti tv ieri, sabato 12 febbraio, dati auditel e share: chi ha vinto? - Real_pasquale_ : RT @Alfonsodv16__: Ascolti di spotify della giornata di ieri? #ognivoltaècosi - Sangio_Giulia_ : RT @Lucia9864210120: la cosa piu interessante del daytime di #AMICI21 di oggi? @susicastaner, @pierluigidamian, Lidia e Carlito inquadrati… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv domenica 13 febbraio 2022, L’Amica Geniale 22.4%, Cado Dalle Nubi 11.1% -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

Svelato anche il vincitore della gara disu Radio Zeta: si tratta di Alex Wyse, il cui inedito, 'Accade', è andrà in rotazione su RTL 102.5 proprio a partire da oggi pomeriggio. Ma cosa ...Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidi. Daytime Mattina Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 257.000 spettatori con il 13.4%, nella presentazione ...Data, squadre, numero puntate e allievi ammessi. Ascolti tv di ieri, sabato 12 febbraio: chi ha vinto tra Canale 5 e Rai 1? Serata ricchissima quella di ieri sera, sabato 12 febbraio che ha visto una ...Ieri in audizione al Senato è stato ascoltato il direttore generale dell’Abi Giovanni Sabatini. La cessione del credito del Superbonus, ha detto, «sostiene la ripresa dell’economia, a fronte ...