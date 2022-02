Arbitri | Rosetti | «Troppe proteste da parte dei calciatori | siamo preoccupati»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 febbraio 2022) Il presidente del Comitato Arbitrale UEFAha parlato di un problema del calcio degli ultimi tempi Roberto, presidente del Comitato Arbitrale UEFA, ha espresso la sua preoccupazione per la tendenza deiad avere reazioni eccessive nei confronti dei direttori di gara. LE PAROLE – «, non ci piace vedere questi incidenti. Danneggiano il gioco e la sua immagine. Tale condotta non è rispettosa, né mostra uno spirito di fair play quando i giocatori, per esempio, cercano di ingannare un arbitro o esercitano pressioni sull’arbitro per ammonire o espellere un avversario. Non vogliamo che questo accada, non posaccettarlo. Mostrare rispetto in campo è importante. Di conseguenza, agliviene chiesto di essere vigili ...