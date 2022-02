Aminta – Genazzano

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)Via Trovano, 3 – 00030– Roma Tel. 06/9578661 Sito Internet: www.resort.it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: menù “Ingredienti” 120€, antipasti 25€, primi 25€, secondi 35€, dessert 20€ Giorno di chiusura: Domenica sera; Lunedì e Martedì OFFERTA Il periodo particolarmente difficile della ristorazione, in alcuni chef ha stimolato una voglia di reagire salvifica. È questo il caso di Marco Bottega che abbiamo trovato carico di entusiasmo e voglioso di lanciarsi in nuove avventure. Di grande soddisfazione l’esperienza fatta in una caldissima serata estiva con l’ormai classico menù degustazione “Ingredienti”, che permette una panoramica completa sulla cucina dello chef, composto da dieci ...