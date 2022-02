Alex rientra, fa pace con Delia ma Soleil picchia duro: “Poteva risparmiarselo…” (Di martedì 15 febbraio 2022) Alex Belli ha fatto nuovamente ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6, seppur non da concorrente ma da ospite. L’attore avrà, quindi, la possibilità di condividere il loft di Cinecittà sia con Delia Duran che con Soleil Sorge. Se la prima si è mostrata preoccupata e infastidita, l’italo-americana è stata felice di rivederlo. Gli altri coinquilini della casa più spiata d’Italia sono apparsi, invece, straniti, quando hanno compreso che l’attore non era lì solo per una visita temporanea. Il confronto fra Delia e Alex Successivamente alla puntata di ieri, lunedì 14 febbraio 2022, Alex Belli e Delia Duran hanno avuto un confronto in camera da letto. “Io sono venuto qua dentro per te, lo capisci? A casa senza di te dovevo fare tutto da solo, non mangiavo nulla”, ha ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 15 febbraio 2022)Belli ha fatto nuovamente ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6, seppur non da concorrente ma da ospite. L’attore avrà, quindi, la possibilità di condividere il loft di Cinecittà sia conDuran che conSorge. Se la prima si è mostrata preoccupata e infastidita, l’italo-americana è stata felice di rivederlo. Gli altri coinquilini della casa più spiata d’Italia sono apparsi, invece, straniti, quando hanno compreso che l’attore non era lì solo per una visita temporanea. Il confronto fraSuccessivamente alla puntata di ieri, lunedì 14 febbraio 2022,Belli eDuran hanno avuto un confronto in camera da letto. “Io sono venuto qua dentro per te, lo capisci? A casa senza di te dovevo fare tutto da solo, non mangiavo nulla”, ha ...

