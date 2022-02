Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2022 ore 07:30 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2022 ORE 07.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON LUNEDI 14 FEBBRAIO CON LA VIABILITA’ DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRASPORTO PUBBLICO CIRCOLazioNE RALLENTATA SULLA METRO C A CAUSA DI UN GUASTO A UN TRENO SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE è ATTIVO IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLE LINEE S DI ASTRAL DAL LUNEDI AL SABATO DALLE 7 ALLE 10 PER POI RIPRENDERE IL POMERIGGIO DALLE 13 ALLE 16 LINEA S 15 ACILIA OSTIENSE DAL LUNEDI AL VENERDì DALLE 13 ALLE 19 PASSIAMO ALLA VIABILITA’ SUL RACCORDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E LAURENTINA CON RIPERCUSSIONE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CON 3 KM DI CODE IN AUMENTO IN ENTRATA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA Roma ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 febbraio 2022)DEL 14 FEBBRAIOORE 07.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON LUNEDI 14 FEBBRAIO CON LA VIABILITA’ DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRASPORTO PUBBLICO CIRCONE RALLENTATA SULLA METRO C A CAUSA DI UN GUASTO A UN TRENO SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE è ATTIVO IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLE LINEE S DI ASTRAL DAL LUNEDI AL SABATO DALLE 7 ALLE 10 PER POI RIPRENDERE IL POMERIGGIO DALLE 13 ALLE 16 LINEA S 15 ACILIA OSTIENSE DAL LUNEDI AL VENERDì DALLE 13 ALLE 19 PASSIAMO ALLA VIABILITA’ SUL RACCORDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E LAURENTINA CON RIPERCUSSIONE SULLA DIRAMAZIONESUD CON 3 KM DI CODE IN AUMENTO IN ENTRATA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA...

