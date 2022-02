UK | il fisco sequestra NFT in un’indagine per frode da 1 | 89mln di dollari

Leggi su coinlist.me

(Di lunedì 14 febbraio 2022) L'autorità fiscale del Regno Unito hato tre NFT in relazione ad una sospettasull'IVA Tre persone sono state arrestate in relazione all'incidente L'HMRC ha messo in guardia contro i tentativi di nascondere le risorse utilizzando le criptovalute L'autorità fiscale del Regno Unito, Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) ha condotto un sequestro NFT in un caso di sospettasul rimborso dell'IVA. Secondo un rapporto pubblicato per la prima volta dalla BBC, l'HMRC ha confiscato tre NFT e altri 6.750in altre risorse cripto e ha arrestato tre persone per un presunto coinvolgimento nel tentativo di truffa da 1,89 milioni di. L'autorità fiscale non ha rivelato i nomi delle persone fisiche, ma ha affermato che hanno utilizzato 250 aziende illegittime per condurre la ...