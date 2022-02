Ucraina, Di Maio “Sostenere stabilità nel quadro degli accordi di Minsk” (Di lunedì 14 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Nel quadro della costante azione condotta dall'Italia per favorire l'allentamento della tensione ai confini fra Russia e Ucraina e per una soluzione diplomatica della crisi in atto, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio si recherà domani in missione a Kiev”. Lo rende noto la Farnesina.“Il Ministro Di Maio ribadirà il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina, in stretto coordinamento con i partner UE e alleati NATO – prosegue la nota -. Al contempo, il Ministro Di Maio confermerà il convinto appoggio italiano a ogni sforzo negoziale, anche nel quadro degli accordi di Minsk e del Formato Normandia, al ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Neldella costante azione condotta dall'Italia per favorire l'allentamento della tensione ai confini fra Russia ee per una soluzione diplomatica della crisi in atto, il MinistroAffari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Disi recherà domani in missione a Kiev”. Lo rende noto la Farnesina.“Il Ministro Diribadirà il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità e integrità territoriale dell', in stretto coordinamento con i partner UE e alleati NATO – prosegue la nota -. Al contempo, il Ministro Diconfermerà il convinto appoggio italiano a ogni sforzo negoziale, anche neldie del Formato Normandia, al ...

