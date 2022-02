Super Green Pass sul posto di lavoro: le nuove regole (e le sanzioni) in vigore dal 15 febbraio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Da domani per gli over 50 scatterà l’obbligo di Super Green Pass sul posto di lavoro: dopo la vaccinazione obbligatoria sarà necessario mostrare il certificato di avvenuta immunizzazione tramite somministrazione del farmaco o guarigione dalla malattia da meno di sei mesi. Ci sono quasi mezzo milione di lavoratori non in regola il cui stipendio è quindi a rischio: non è previsto il licenziamento per questo motivo ma una semplice sospensione. La norma resterà in vigore per quattro mesi, fino al 15 di giugno. È stata approvata nel decreto del 7 gennaio, lo stesso che introduceva – dall’inizio del mese di febbraio – l’obbligo vaccinale, pena una sanzione amministrativa di 100 euro. L’onere dei controlli per l’esibizione del Super Green ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Da domani per gli over 50 scatterà l’obbligo disuldi: dopo la vaccinazione obbligatoria sarà necessario mostrare il certificato di avvenuta immunizzazione tramite somministrazione del farmaco o guarigione dalla malattia da meno di sei mesi. Ci sono quasi mezzo milione di lavoratori non in regola il cui stipendio è quindi a rischio: non è previsto il licenziamento per questo motivo ma una semplice sospensione. La norma resterà inper quattro mesi, fino al 15 di giugno. È stata approvata nel decreto del 7 gennaio, lo stesso che introduceva – dall’inizio del mese di– l’obbligo vaccinale, pena una sanzione amministrativa di 100 euro. L’onere dei controlli per l’esibizione del...

