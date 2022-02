San Valentino, ricercatrice Cnr: “Non corteggia solo l’Homo Sapiens” (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il corteggiamento non è una prerogativa della specie Homo Sapiens. Anzi, è un comportamento estremamente diffuso tra gli animali – vertebrati e invertebrati, terrestri, marini e dulciacquicoli – anche se non è sempre molto evidente. Il periodo degli amori è caratterizzato in tutte le specie da una frenesia irresistibile: gli animali sono presi da un gran desiderio di mettersi in mostra, esibire alcune qualità, che ovviamente variano da specie a specie, ricorrendo a danze, parate, richiami. La ricercatrice Ester Cecere dell’Istituto di ricerca sulle acque del Cnr inaugura così la nuova rubrica dell’Almanacco della Scienza ‘Vita di mare’ in cui racconta che a mettere in atto comportamenti che mirano a “conquistare” le femmine della propria specie sono anche molti animali acquatici: dai cavallucci marini ai pinguini, fino ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilmento non è una prerogativa della specie Homo. Anzi, è un comportamento estremamente diffuso tra gli animali – vertebrati e invertebrati, terrestri, marini e dulciacquicoli – anche se non è sempre molto evidente. Il periodo degli amori è caratterizzato in tutte le specie da una frenesia irresistibile: gli animali sono presi da un gran desiderio di mettersi in mostra, esibire alcune qualità, che ovviamente variano da specie a specie, ricorrendo a danze, parate, richiami. LaEster Cecere dell’Istituto di ricerca sulle acque del Cnr inaugura così la nuova rubrica dell’Almanacco della Scienza ‘Vita di mare’ in cui racconta che a mettere in atto comportamenti che mirano a “conquistare” le femmine della propria specie sono anche molti animali acquatici: dai cavallucci marini ai pinguini, fino ...

Advertising

francescacheeks : Gli altri: domani è San Valentino ?? io: domani presentano la nuova AlphaTauri !!!! - juventusfc : Oggi è San Valentino ?? Le più belle dediche per la vostra metà ve le regaliamo noi. Scegliete la vostra preferita ?? - CB_Ignoranza : Per questo San Valentino, trovate una persona che vi ami come Danilo ama la Juventus. #Juventus #Danilo - bptheternal : RT @heismyhomexx: io sinceramente non posso dire di essere triste e di sentirmi sola a san valentino. perchè ho sette uomini dall’altra par… - millsxox : oggi per san valentino jimin mi porta al ristorante -