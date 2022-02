San Valentino, non scatta la scintilla tra No vax e Roma: deserto il Circo Massimo, poche decine in piazza Venezia – I video (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’appuntamento era alle 14, ma al Circo Massimo non si è vista anima viva. Quando sono le 14.30 l’area capace di accogliere oltre 150.000 persone è totalmente deserta. Due coppie, mano nella mano, passeggiano da un capo all’altro nel giorno di San Valentino; due bambini giocano a rincorrersi sulla breccia alzando un po’ di polvere, ma dei manifestanti No vax e No Green pass che si erano dati appuntamento qui per una «calata su Roma» non c’è traccia. Non sono mai arrivate neanche quelle 200 persone circa che la questura si aspettava. Chi si è mosso per protestare ed è riuscito a raggiungere il centro della Capitale è rimasto a piazza Venezia, dove l’appuntamento era alle 10 del mattino. Visto il basso numero di adesioni, spostarsi al Circo Massimo ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’appuntamento era alle 14, ma alnon si è vista anima viva. Quando sono le 14.30 l’area capace di accogliere oltre 150.000 persone è totalmente deserta. Due coppie, mano nella mano, passeggiano da un capo all’altro nel giorno di San; due bambini giocano a rincorrersi sulla breccia alzando un po’ di polvere, ma dei manifestanti No vax e No Green pass che si erano dati appuntamento qui per una «calata su» non c’è traccia. Non sono mai arrivate neanche quelle 200 persone circa che la questura si aspettava. Chi si è mosso per protestare ed è riuscito a raggiungere il centro della Capitale è rimasto a, dove l’appuntamento era alle 10 del mattino. Visto il basso numero di adesioni, spostarsi al...

