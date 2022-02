Salvini a Meloni: “Superiamo incomprensioni, uniti si vince” (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un messaggio per Giorgia Meloni? “Oggi è San Valentino, quindi non può che essere un dolce biglietto: Superiamo incomprensioni, interessi di parte. La gente non vuole litigi e battibecchi. uniti si vince. Sto lavorando con Berlusconi e Meloni perché solo uniti si vince”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5, per il quale sicuramente “non dobbiamo tornare indietro” ma “ripartire da alcuni progetti comuni” come “lavoro, taglio delle tasse, taglio della burocrazia, sicurezza”. Sulla partita del Quirinale, dice, “provo rammarico per non essere riuscito a eleggere una donna. Abbiamo fatto nomi” da Casellati a Belloni a Cartabia, “ma non ne andava bene uno. Mentre qualcuno provava a costruire ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un messaggio per Giorgia? “Oggi è San Valentino, quindi non può che essere un dolce biglietto:, interessi di parte. La gente non vuole litigi e battibecchi.si. Sto lavorando con Berlusconi eperché solosi”. Lo dice il leader della Lega, Matteo, ospite di Rtl 102.5, per il quale sicuramente “non dobbiamo tornare indietro” ma “ripartire da alcuni progetti comuni” come “lavoro, taglio delle tasse, taglio della burocrazia, sicurezza”. Sulla partita del Quirinale, dice, “provo rammarico per non essere riuscito a eleggere una donna. Abbiamo fatto nomi” da Casellati a Belloni a Cartabia, “ma non ne andava bene uno. Mentre qualcuno provava a costruire ...

