Rissa Porto-Sporting Lisbona: calcioni e proiettili, Pepe rischia due anni di squalifica (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’attesissimo big match tra Porto e Sporting Lisbona dello scorso 11 febbraio, terminato 2-2, è stato segnato dalla maxi Rissa che ha condizionato il post partita. Quattro espulsi, tra cui il solito Pepe, che non fa mai mancare il proprio contributo in tali situazioni. Ma non solo i calcioni a Hugo Viana e al direttore delle relazioni internazionali dello Sporting, messe a referto dall’arbitro secondo quanto riporta Record. L’ex centrale del Real Madrid si sarebbe reso protagonista di un episodio decisamente controverso sul finire di primo tempo, come riportato da A Bola: Ricardo Esgaio dello Sporting, è stato ammonito dopo una discussione con Pepe. Motivo del diverbio era il fatto che il difensore dei Dragoes stava nascondendo un ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’attesissimo big match tradello scorso 11 febbraio, terminato 2-2, è stato segnato dalla maxiche ha condizionato il post partita. Quattro espulsi, tra cui il solito, che non fa mai mancare il proprio contributo in tali situazioni. Ma non solo ia Hugo Viana e al direttore delle relazioni internazionali dello, messe a referto dall’arbitro secondo quanto riporta Record. L’ex centrale del Real Madrid si sarebbe reso protagonista di un episodio decisamente controverso sul finire di primo tempo, come riportato da A Bola: Ricardo Esgaio dello, è stato ammonito dopo una discussione con. Motivo del diverbio era il fatto che il difensore dei Dragoes stava nascondendo un ...

Advertising

sportface2016 : Rissa #PortoSporting: tra calcioni e un proiettile, #Pepe rischia due anni di squalifica - CalcioNews24 : #Pepe ha nascosto una pallottola all'arbitro - beretta_gio : Che rissa tra Porto e Sporting! Botte da far west ed espulsioni dopo il pareggio - UBrignone : RT @sportmediaset: Quando il big match si trasforma in far west: tremenda rissa in #PortoSporting. #SporTMediaset - Mizius75 : RT @ansacalciosport: Porto-Sporting che rissa; stampa, 'match tossico'. Botte da far west ed espulsioni dopo il pareggio di ieri sera | #AN… -