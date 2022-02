Peacock: da domani in Italia per tutti i clienti Sky e NOW (Di lunedì 14 febbraio 2022) Da domani, martedì 15 febbraio 2022, tutti i clienti Sky TV e NOW con Pass Entertainment presenti in Italia avranno accesso ai contenuti esclusivi di Peacock. Sky e NBCUniversal hanno appena annunciato il lancio in Italia di Peacock, che continua così la sua espansione in Europa dopo essere già arrivato nel Regno Unito, in Irlanda, Germania e Austria. Da domani, martedì 15 febbraio, tutti gli abbonati Sky e NOW con Pass Entertainment potranno accedere ai contenuti del servizio streaming on demand che sarà incluso nel loro abbonamento. "Siamo entusiasti di proseguire nell'espansione internazionale di Peacock con Sky in Italia, offrendo ai clienti l'accesso alle attesissime prime visioni ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 febbraio 2022) Da, martedì 15 febbraio 2022,Sky TV e NOW con Pass Entertainment presenti inavranno accesso ai contenuti esclusivi di. Sky e NBCUniversal hanno appena annunciato il lancio indi, che continua così la sua espansione in Europa dopo essere già arrivato nel Regno Unito, in Irlanda, Germania e Austria. Da, martedì 15 febbraio,gli abbonati Sky e NOW con Pass Entertainment potranno accedere ai contenuti del servizio streaming on demand che sarà incluso nel loro abbonamento. "Siamo entusiasti di proseguire nell'espansione internazionale dicon Sky in, offrendo ail'accesso alle attesissime prime visioni ...

