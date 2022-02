Nota Stonata, Pambieri e Greco diretti da Moni Ovadia. Mercoledì 16 febbraio (Di martedì 15 febbraio 2022) Arriva finalmente nel Circuito ERT Nota Stonata, il testo del drammaturgo francese Didier Caron interpretato da Giuseppe Pambieri e Carlo Greco e diretto da Moni Ovadia. Lo spettacolo, dopo il rinvio causa Covid di fine gennaio, andrà in scena Mercoledì 16 febbraio all’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento e giovedì 17 febbraio all’Auditorium Alla Fratta di San Daniele del Friuli. Entrambe le repliche avranno inizio alle 20.45. Nota Stonata è prodotto da Golden Show Trieste di Alessandro Gilleri. L’azione è ambientata nei primi anni Novanta, nel camerino di Hans Peter Miller, direttore d’orchestra di fama internazionale della FilarMonica di Ginevra. Alla fine di uno ... Leggi su udine20 (Di martedì 15 febbraio 2022) Arriva finalmente nel Circuito ERT, il testo del drammaturgo francese Didier Caron interpretato da Giuseppee Carloe diretto da. Lo spettacolo, dopo il rinvio causa Covid di fine gennaio, andrà in scena16all’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento e giovedì 17all’Auditorium Alla Fratta di San Daniele del Friuli. Entrambe le repliche avranno inizio alle 20.45.è prodotto da Golden Show Trieste di Alessandro Gilleri. L’azione è ambientata nei primi anni Novanta, nel camerino di Hans Peter Miller, direttore d’orchestra di fama internazionale della Filarca di Ginevra. Alla fine di uno ...

