«Non tutti gli argentini amavano Maradona: al matrimonio la sua auto fu bersagliata da calci e sputi» (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Corriere della Sera intervista Laura Laurenzi, firma di Repubblica, una delle più note giornaliste italiane di costume. Ha iniziato la sua carriera da giornalista come abusiva a Momento Sera. Racconta l’esperienza. «Cominciai da abusiva a Momento sera. Lavoravo gratis, quando arrivava l’amministratore dovevo nascondermi, eppure mi sentivo una privilegiata: prima o poi mi avrebbero assunta». Il vicedirettore all’epoca era Giampaolo Pansa. «Leggeva tutti i pezzi dalla prima all’ultima riga e ci urlava dietro: analfabeti, somari, ignoranti! Si placava a tarda sera, quando telefonava in Piemonte alla moglie, al figlio e al cane Muso. Con i familiari era di poche parole, ripeteva sempre: “Dai, passami Muso!”». Nell’intervista ripercorre i suoi servizi più celebri. Fu tra i primi ad arrivare in via Fani, dopo l’omicidio di Aldo Moro. «Salii sulla berlina di Moro, mi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Corriere della Sera intervista Laura Laurenzi, firma di Repubblica, una delle più note giornaliste italiane di costume. Ha iniziato la sua carriera da giornalista come abusiva a Momento Sera. Racconta l’esperienza. «Cominciai da abusiva a Momento sera. Lavoravo gratis, quando arrivava l’amministratore dovevo nascondermi, eppure mi sentivo una privilegiata: prima o poi mi avrebbero assunta». Il vicedirettore all’epoca era Giampaolo Pansa. «Leggevai pezzi dalla prima all’ultima riga e ci urlava dietro: analfabeti, somari, ignoranti! Si placava a tarda sera, quando telefonava in Piemonte alla moglie, al figlio e al cane Muso. Con i familiari era di poche parole, ripeteva sempre: “Dai, passami Muso!”». Nell’intervista ripercorre i suoi servizi più celebri. Fu tra i primi ad arrivare in via Fani, dopo l’omicidio di Aldo Moro. «Salii sulla berlina di Moro, mi ...

Advertising

AmiciUfficiale : WOW guardate chi torna a trovarci sul palco di #Amici21? Sangiovanni ?? Non vediamo l'ora di cantare insieme a lui!… - AmiciUfficiale : Scaldate la voce perché è arrivato il momento di cantare tutti insieme a Sangiovanni la sua 'Farfalle'! Non vediamo… - AmiciUfficiale : Alzatevi tutti dal divano perché al ritmo di 'Perfetta così' proprio non si resiste! State cantando anche voi insie… - liberiXelezione : RT @Biagiosaiano: @franborgonovo Sono in Cameroun : comunico terminata da una settimana Coppa d'Africa; provate solo ad immaginare assembra… - Swag4Niall : ok non ero pronta a tutti questi contenuti di niall -

Ultime Notizie dalla rete : Non tutti Stipendi, nel settore pubblico non tutti “piangono”: i dipendenti ministeriali riceveranno aumenti fino a 2449 euro all’anno Orizzonte Scuola AUGURI BUON SAN VALENTINO 2022/ Frasi d’amore Disney: da Pocahontas a La Sirenetta Auguri di Buon San Valentino 2022 a tutti i lettori de “IlSussidiario.net” ebbri d ... almeno tu nell’universo… Un punto sei, che non ruota mai intorno a me… Un sole, che splende per me soltanto, come ...

Discoteche, buona la prima. E stasera tutti a cena per San Valentino Weekend tutto sommato soddisfacente per le presenze nei locali della riviera, oggi iniziative speciali per gli innamorati ...

Auguri di Buon San Valentino 2022 a tutti i lettori de “IlSussidiario.net” ebbri d ... almeno tu nell’universo… Un punto sei, che non ruota mai intorno a me… Un sole, che splende per me soltanto, come ...Weekend tutto sommato soddisfacente per le presenze nei locali della riviera, oggi iniziative speciali per gli innamorati ...