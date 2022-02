Naomi Campbell mamma a 51 anni | una grande emozione per i suoi fan

Advertising

SPYit_official : Naomi Campbell mamma a 51 anni: mostra per la prima volta il volto della figlia #naomicampbell #figlia #cover… - unpooverthetop : LA FOTTUTISSIMA NAOMI CAMPBELL QUESTA DONNA È UN’ICONA - FARRAH_LOVE1 : #ELLEFRANCE #ELLEMAGAZINE #CLAUDIASCHIFFER #BRANDIQUINONES VTG ELLE FRANCE 1993 CLAUDIA SCHIFFER BRANDI QUINONES N… - RaiNews : #NaomiCampbell, 51 anni, rivela il volto della bimba nata lo scorso maggio - DrApocalypse : Naomi Campbell con la figlia sulla cover di Vogue -

Ultime Notizie dalla rete : Naomi Campbell

RaiNews

La prima foto dicon la figlia sta facendo il giro del Web in queste ore. La top model ha scelto Vogue UK per presentare al mondo la sua bambina, che è venuta al mondo a maggio del 2021. La nascita ...Quasi 35 anni dopo la prima volta,torna sulla copertina di Vogue con sua figlia tra le braccia. Una maternità taciuta al mondo, quella dell top model, che ha precisato: 'Non è stata adottata, è mia figlia'. La divina ...La prima foto di Naomi Campbell con la figlia sta facendo il giro del Web in queste ore. La top model ha scelto Vogue UK per presentare al mondo la sua bambina, che è venuta al mondo a maggio del 2021 ...Naomi Campbell ha rivelato il volto di sua figlia in un servizio che uscirà con il numero di marzo della rivista Vogue. La bambina - nata lo scorso maggio - "non è stata adottata", ha detto nel corso ...