MotoGP | Enea Bastianini | “Ho imparato a conoscere meglio la GP21 | ora sono competitivo”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) La Moto GP ha ripreso il proprio cammino con i test sulla pista indonesiana di Mandalika, in cui ha fornito buone indicazioni ladel team Gresini, su cuisi è ben comportato, mettendo a segno tempi importanti in grado di cucire il gap con gli altri team. “I testfiniti e ora siamo pronti per correre! – dice il pilota romagnolo – È incredibile, abbiamo fatto dei test buoni a Mandalika e abbiamo fatto dei buoni passi avanti rispetto a Sepang. Hola, che mi è piaciuta da subito e ho instaurato subito un bel feeling, quindistatosia a Mandalika, sia a Sepang, sia a Jerez. Abbiamo spinto in ogni sessione, la mia posizione del Day 3 non è ...

Advertising

automotorinews : ?? Buonasera con Enea #Bastianini #MotoGP - corsedimoto : ENEA BASTIANINI super nel precampionato MotoGP. Anche il passo gara non è male, nonostante la Ducati GP21 il talent… - infoitsport : MotoGP, Enea Bastianini: bilancio finale dopo i test invernali - corsedimoto : MOTOGP - Enea Bastianini chiude i test invernali con buone sensazioni. Feeling instaurato con la Ducati 2021, il pi… - glucasacchetti : RT @SkySportMotoGP: . @guidomeda: 'Enea Bastianini è in netta crescita' ? #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Enea

...della stagione è ormai dietro l'angolo e questa sarà una annata chiave per Miller che ha un contratto in scadenza a fine 2022 ed il suo posto nel team Ducati fa gola sia a Jorge Martin che ad......che dura dal 2007 e riportare finalmente un proprio pilota in vetta al mondo della. L'... A chiudere il sestetto c'è poiBastianini […]. Oltre che per la classifica, lui, Miller e ...Una tre giorni indonesiana non brillante per Jack Miller che ha chiuso l’ultimo giorno in quindicesima posizione e diciottesimo nel combinato dei tempi. In mezzo anche una scivolata che frenato ...con l’australiano che (viste anche le prestazioni di Jorge Martin e Enea Bastianini) potrebbe essere la prima pedina mossa nello scacchiere che definirà la line up della MotoGP del 2023.