Monossido di carbonio | sette bambini intossicati durante compleanno a Cormons

MARIANO DEL FRIULI. Sette bambini " e non tre come era emerso in un primo momento - sono rimasti intossicati domenica 13 febbraio a causa delle inalazioni di monossido di carbonio. L'incidente è avvenuto nel corso di una festa di compleanno organizzata in un locale al confine tra i Comuni di Mariano del Friuli e Cormons e, considerata la minore età dei ... Sette bambini sono rimasti intossicati dopo aver inalato monossido di carbonio, che si è sprigionato, con ogni probabilità, da un 'fungo' utilizzato per scaldare un gazebo.