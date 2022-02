Miriana, Biagio le manda una lettera e sbotta contro gli amici di lei (Di lunedì 14 febbraio 2022) Proprio come tutti gli altri gieffini innamorati, oggi anche Miriana Trevisan ha ricevuto una sorpresa. Biagio D’Anelli ha scritto una lettera alla compagna e le ha detto che lui è fuori ad aspettarla. “Mi è difficile dirti queste parole senza poterti guardare negli occhi, sentire la tua energia, stringerti tra le mie braccia e morderti. Mi manchi tantissimo. Per la prima volta vorrei trascorrere il giorno di San Valentino nel più tradizionale dei modi, e invece dovrò starti lontano e guardarti in silenzio. Il giorno degli innamorati però sarà sempre per noi. Sai come sono fatto. Chi tocca te è come se toccasse me. Scappare non serve, soprattutto da me. So bene ciò che voglio. La vita fuori ti aspetta, insieme a me”. Miriana ha letto il messaggio di Biagio (con un po’ di difficoltà vista la scrittura ... Leggi su biccy (Di lunedì 14 febbraio 2022) Proprio come tutti gli altri gieffini innamorati, oggi ancheTrevisan ha ricevuto una sorpresa.D’Anelli ha scritto unaalla compagna e le ha detto che lui è fuori ad aspettarla. “Mi è difficile dirti queste parole senza poterti guardare negli occhi, sentire la tua energia, stringerti tra le mie braccia e morderti. Mi manchi tantissimo. Per la prima volta vorrei trascorrere il giorno di San Valentino nel più tradizionale dei modi, e invece dovrò starti lontano e guardarti in silenzio. Il giorno degli innamorati però sarà sempre per noi. Sai come sono fatto. Chi tocca te è come se toccasse me. Scappare non serve, soprattutto da me. So bene ciò che voglio. La vita fuori ti aspetta, insieme a me”.ha letto il messaggio di(con un po’ di difficoltà vista la scrittura ...

