L’Ucraina vorrebbe fissare un incontro con Mosca nelle prossime 48 ore (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il cancelliere tedesco Olaf Scholz oggi è a Kiev, domani sarà a Mosca. Mentre L’Ucraina vorrebbe fissare entro le prossime 48 ore un incontro con la Russia e gli altri Stati europei. Sono le ultime prove di dialogo nel tentativo di disinnescare le tensioni al confine orientale, mentre è partita la corsa agli armamenti. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba – racconta la Bbc – ha dichiarato che la Russia ha ignorato le richieste formali di spiegare l’accumulo di truppe, aggiungendo che il «prossimo passo» è chiedere un incontro entro le prossime 48 ore per avere «trasparenza» sui piani della Russia. Kuleba ha detto che L’Ucraina, venerdì, ha chiesto alla Russia risposte sulle sue intenzioni in virtù delle regole previste dal ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il cancelliere tedesco Olaf Scholz oggi è a Kiev, domani sarà a. Mentreentro le48 ore uncon la Russia e gli altri Stati europei. Sono le ultime prove di dialogo nel tentativo di disinnescare le tensioni al confine orientale, mentre è partita la corsa agli armamenti. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba – racconta la Bbc – ha dichiarato che la Russia ha ignorato le richieste formali di spiegare l’accumulo di truppe, aggiungendo che il «prossimo passo» è chiedere unentro le48 ore per avere «trasparenza» sui piani della Russia. Kuleba ha detto che, venerdì, ha chiesto alla Russia risposte sulle sue intenzioni in virtù delle regole previste dal ...

