LIVE Los Angeles Rams-Cincinnati Bengals 23-20 | Super Bowl 2022 in DIRETTA | touchdown fondamentale di Kupp!

(Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-39? DONALDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! METTE A TERRA BATESSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I LOSSONO CAMPIONI NFL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ESPLODE IL SOFI STADIUM DI INGLEWOOD!!!!! -48? Burrow tira il pallone avanti, ma cade nel nulla! 3rd&1 per i. -1 CHASE GUADAGNA IL PRIMO DOWN!! Itornano ad avanzare! TENSIONE ALLE STELLE! -1 Arriva anche la trasformazione di Gay! 23-20 per i! -1 ...

0.00 Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Super Bowl LVI, la 56° edizione dell'ultimo atto della NFL: si giocano il titolo i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals.Il servizio di live streaming Dazn offre anche diverse partite e il Super ... Al momento si può presumere che lo stadio SoFi di Los Angeles sarà riempito al massimo della sua capacità.