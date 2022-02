Levante diventa mamma | la dedica speciale ad Alma Futura

(Di lunedì 14 febbraio 2022)è nata. Non c'è notizia migliore per coronare al meglio il giorno di San Valentino.e il suo compagno Pietrono genitori della loro prima figlia a poche...

'Il 13 Febbraio è nata Alma Futura', inizia l'annuncio della splendida notizia. Poi spiega a tutti la scelta di un nome che non può essere come gli altri: 'Anima gentile, che ha...
Levante con il compagno (fonte ... Ti chiamerai Alma Futura", annuncia la mamma, e chissà che presto non diventi anche una splendida canzone.
La cantante Levante, ieri 13 febbraio, ha dato alla luce una bambina e oggi lo ha annunciato con un post su Instagram. "Ecco il tuo nome, ti chiamerai Alma Futura" ha scritto nel commento della foto ...