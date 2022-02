L’abito da sposa più costoso della storia? Ecco la top 10 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il giorno delle nozze è destinato ad essere indimenticabile, e ogni cosa deve essere perfetta. A maggior ragione se le celebrazioni finiranno sulle copertine di tutto il mondo. Per questo, scegliendo L’abito da sposa molte vip non hanno badato a spese (letteralmente). Per poter sfoggiare una mise da sogno c’è chi è stata disposta a sborsare diverse centinaia di migliaia, o addirittura svariati milioni, di dollari: Ecco chi sono le 10 più spendaccione. Abiti da principesse per il Royal wedding Lady Diana il giorno delle nozze con il principe CarloChi più che una principessa può osare con il proprio abito da sposa? Quello di Lady Diana era da favola, con i suoi 7,62 metri di strascico, le 10mila perline e gli strati di taffetà (ne abbiamo parlato QUI). Ma il costo da capogiro (115mila dollari) impallidisce di fronte a ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il giorno delle nozze è destinato ad essere indimenticabile, e ogni cosa deve essere perfetta. A maggior ragione se le celebrazioni finiranno sulle copertine di tutto il mondo. Per questo, scegliendodamolte vip non hanno badato a spese (letteralmente). Per poter sfoggiare una mise da sogno c’è chi è stata disposta a sborsare diverse centinaia di migliaia, o addirittura svariati milioni, di dollari:chi sono le 10 più spendaccione. Abiti da principesse per il Royal wedding Lady Diana il giorno delle nozze con il principe CarloChi più che una principessa può osare con il proprio abito da? Quello di Lady Diana era da favola, con i suoi 7,62 metri di strascico, le 10mila perline e gli strati di taffetà (ne abbiamo parlato QUI). Ma il costo da capogiro (115mila dollari) impallidisce di fronte a ...

Advertising

VanityFairIt : Non è facile il compito di scegliere il look giusto, in equilibrio con l'abito della figlia. Ecco i nostri Si e i No - Taerotik : È l'abito da sposa, come in Melancholia. - francaf17 : RT @cossky666: L'abito da sposa di Farida! Chapeau #AfterTheRace - AntonellaParen9 : RT @scorpioascbila1: Il tuo coup di teatro con l'abito da sposa mi ha lasciato a bocca aperta... Un messaggio che vuoi lasciare? 'Evitate d… - scorpioascbila1 : Il tuo coup di teatro con l'abito da sposa mi ha lasciato a bocca aperta... Un messaggio che vuoi lasciare? 'Evitat… -