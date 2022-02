In Italia è boom di pazienti con la ricetta per la cannabis che non possono acquistarla (Di lunedì 14 febbraio 2022) AGI - A poche ore dalla pronuncia della Corte Costituzionale sull'ammissibilità del referendum sulla cannabis legale il dibattito torna ad accendersi. In particolare sul fronte della cannabis terapeutica. Mentre in America la Nfl (la Lega nazionale di football) stanzia un milione di dollari per studiare gli effetti dei cannabinoidi nella gestione del dolore negli atleti in Italia restano almeno 50 mila i pazienti che affrontano quotidianamente difficoltà legate all'approvvigionamento della cannabis terapeutica per il trattamento del dolore cronico. Ad oggi in Italia risultano presenti solo sei distributori e una sessantina di farmacie che mettono a disposizione la cannabis terapeutica. Nel 2021 il fabbisogno di cannabis terapeutica a uso medico ... Leggi su agi (Di lunedì 14 febbraio 2022) AGI - A poche ore dalla pronuncia della Corte Costituzionale sull'ammissibilità del referendum sullalegale il dibattito torna ad accendersi. In particolare sul fronte dellaterapeutica. Mentre in America la Nfl (la Lega nazionale di football) stanzia un milione di dollari per studiare gli effetti dei cannabinoidi nella gestione del dolore negli atleti inrestano almeno 50 mila iche affrontano quotidianamente difficoltà legate all'approvvigionamento dellaterapeutica per il trattamento del dolore cronico. Ad oggi inrisultano presenti solo sei distributori e una sessantina di farmacie che mettono a disposizione laterapeutica. Nel 2021 il fabbisogno diterapeutica a uso medico ...

