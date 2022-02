Gli italiani tornano a viaggiare ma in modalità 'sostenibile' (Di lunedì 14 febbraio 2022) Gli italiani vogliono tornare alla 'normalità'. Dopo due anni di pandemia desiderano fare tutto quello che non hanno più potuto fare a causa dell'emergenza sanitaria Covid, viaggi compresi. Per colpa dei lockdown, ... Leggi su europa.today (Di lunedì 14 febbraio 2022) Glivogliono tornare alla 'normalità'. Dopo due anni di pandemia desiderano fare tutto quello che non hanno più potuto fare a causa dell'emergenza sanitaria Covid, viaggi compresi. Per colpa dei lockdown, ...

Advertising

fanpage : 'Quando ascoltiamo le dichiarazioni della Casa Bianca e di Downing Street sul fatto che la Russia avrebbe intenzion… - fattoquotidiano : Fuori dal lavoro un milione di italiani. Eppure nel corso delle ultime tre settimane i casi sono diminuiti progress… - Agenzia_Ansa : Duemila gli italiani in Ucraina, 'andate via'. L'ambasciata resta operativa ma evacua lo staff non essenziale. La F… - filippo_rampa : RT @FAncarani1: Con la schiena dritta, in piedi a volto scoperto come gli italiani sul Piave! Grazie a questi over 50 a loro modo partigia… - Antonie62537279 : RT @doluccia16: Quindi, da dopodomani lo Stato italiano, pur di far vaccinare gli over50 per non farli morire di covid, sospenderà senza st… -