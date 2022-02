Francia, sette morti per un'esplosione in un borgo dei Pirenei. Due sono bambini (Di lunedì 14 febbraio 2022) Almeno sette persone, di cui un neonato e un bambino, sono morte per un'esplosione avvenuta nella notte in un immobile di Saint - Laurent - de - la - Salanque, sui Pirenei Orientali. L'esplosione è ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Almenopersone, di cui un neonato e un bambino,morte per un'avvenuta nella notte in un immobile di Saint - Laurent - de - la - Salanque, suiOrientali. L'è ...

