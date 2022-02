Firenze | donne aggredite e rapinate | Giani chiede nuovo sforzo per la vigilanza

Advertising

Raff_Napolitano : Preso il maniaco di Firenze: era appena sbarcato a #Lampedusa e si divertiva a massacrare le donne #Lamorgese - VoxNewsInfo2 : : Presto il maniaco di Firenze: era appena sbarcato a Lampedusa e si divertiva a massacrare le donne - zazoomblog : Rapine violente in strada a Firenze: arrestato luomo che ha aggredito due donne - #Rapine #violente #strada… - AnsaToscana : Rapine violente in strade Firenze a donne, c'è un fermato. Giovane accusato di ultimo fatto e indagato assalto prec… - zazoomblog : Rapine violente in strade Firenze a donne cè un fermato - #Rapine #violente #strade #Firenze -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze donne

, donna presa a pugni e rapinata in strada: ha fratture al volto di Andrea Bulleri 11 Febbraio 2022Un 26enne è sottoposto a fermo di indiziato di delitto adalla polizia con l'accusa di essere l'autore della rapina avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 febbraio in centro dove è stata vittima una 22enne spagnola. La giovane venne afferrata per i ...Firenze, 14 febbraio 2022 - Escalation di aggressioni in strada a Firenze. Nel mirino le donne, picchiate e rapinate di un cellulare o una borsetta. In pochi giorni tre le donne malmenate in città.Oggi si registrano 29 nuovi decessi: 17 uomini e 12 donne con un'età media di 79,6 ... Sono 242.213 i casi complessivi ad oggi a Firenze (401 in più rispetto a ieri), 62.962 a Prato (95 in più), ...