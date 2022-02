"Fare l'amore a 80 anni? Cambiano i tempi, ma...". Clemente Mastella e Sandra Lonardo, confessione da urlo (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Siamo sposati dal 1975 e prima siamo stati fidanzati per 6 anni”: Clemente Mastella e sua moglie Sandra Lonardo sono intervenuti a Un giorno da pecora su Rai Radio 1 per parlare della loro relazione, in occasione di San Valentino. I due hanno spiegato anche quale sia il segreto di un legame così stabile e duraturo: "Ci vuole molto affetto, molta stima e comprensione”. Il sindaco di Benevento, poi, ha svelato cosa ha regalato a sua moglie per la festa degli innamorati: "Un grande mazzo di rose rosse, e stasera Faremo una cena da soli". La Lonardo però ha spiegato che, a differenza di quanto successo negli scorsi anni, questa volta il marito si è dimenticato di aggiungere un biglietto ai fiori: "Gli altri anni mi ha scritto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Siamo sposati dal 1975 e prima siamo stati fidanzati per 6”:e sua mogliesono intervenuti a Un giorno da pecora su Rai Radio 1 per parlare della loro relazione, in occasione di San Valentino. I due hanno spiegato anche quale sia il segreto di un legame così stabile e duraturo: "Ci vuole molto affetto, molta stima e comprensione”. Il sindaco di Benevento, poi, ha svelato cosa ha regalato a sua moglie per la festa degli innamorati: "Un grande mazzo di rose rosse, e staseramo una cena da soli". Laperò ha spiegato che, a differenza di quanto successo negli scorsi, questa volta il marito si è dimenticato di aggiungere un biglietto ai fiori: "Gli altrimi ha scritto ...

