Advertising

FcInterNewsit : Dumfries crede nell'Inter: 'Siamo una grande squadra, vogliamo continuare a vincere e penso ce la faremo' - PandArancio : RT @cmdotcom: #Dumfries: 'Siamo forti, giochiamo un calcio fantastico. Pasta col pesto e pollo, all'#Inter si sono arrabbiati...' https://t… - _enz29 : RT @cmdotcom: #Dumfries: 'Siamo forti, giochiamo un calcio fantastico. Pasta col pesto e pollo, all'#Inter si sono arrabbiati...' https://t… - sportli26181512 : Dumfries: 'Siamo forti, giochiamo un calcio fantastico. Pasta col pesto e pollo, all'Inter si sono arrabbiati...':… - cmdotcom : #Dumfries: 'Siamo forti, giochiamo un calcio fantastico. Pasta col pesto e pollo, all'#Inter si sono arrabbiati...'… -

Ultime Notizie dalla rete : Dumfries Siamo

Fcinternews.it

Poi ci sono gli esterni che garantiscono ampiezza: Perisic ein questo sono bravissimi. ... ma non proverai mai le stesse sensazioni che abbiamo provato noi quella notte, quando...Flop Mario Rui Dalle sue parti si muove. Mario Rui fatica a reggere il duello. La fisicità ... Rischia di saltare il Barcellona Amazon, Grandinetti: "solo sponsor, non c'è nient'altro" ...Per farlo sarà sufficiente collegarsi e votare ... Protagonista di una grandissima prova per quantità e qualità, Denzel Dumfries viene ripagato dai tifosi con il titolo di MVP di giornata e i ...Il difensore dell'Inter Denzel Dumfries ha preso la parola alla tv della Uefa per presentare la partita di Champions League di mercoledì sera contro il Liverpool: "Siamo una grande squadra, giochiamo ...