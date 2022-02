Dati Covid regione Lazio: calano i contagi e i ricoveri, crescono i decessi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Oggi nel Lazio su un totale di 36.203 tamponi, si registrano 3.659 nuovi casi positivi (-2.287), sono 16 i decessi (+10), 1.861 i ricoverati (-49), 180 le terapie intensive (-2) e +13.142 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.985. Dal 21 febbraio parte il tour vaccinale della asl di Rieti con un camper itinerante nelle scuole. Superata quota 13 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,7 milioni di dosi booster effettuate, il 77% di copertura con dosi booster della popoLazione adulta. nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 141 mila i bambini con prima dose. Dati Covid, la situazione nelle ASL Asl Roma 1: sono 658 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 711 i nuovi casi e 2 i decessi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Oggi nelsu un totale di 36.203 tamponi, si registrano 3.659 nuovi casi positivi (-2.287), sono 16 i(+10), 1.861 i ricoverati (-49), 180 le terapie intensive (-2) e +13.142 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.985. Dal 21 febbraio parte il tour vaccinale della asl di Rieti con un camper itinerante nelle scuole. Superata quota 13 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,7 milioni di dosi booster effettuate, il 77% di copertura con dosi booster della popone adulta. nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 141 mila i bambini con prima dose., la situazione nelle ASL Asl Roma 1: sono 658 i nuovi casi e 3 inelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 711 i nuovi casi e 2 i...

