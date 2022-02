Dal 5G al 6G | parte la call europea Smart Networks and Service da 240mln

Leggi su fmag

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Sono stati pubblicati ufficialmente i primi bandi della partnershipands towards 6G con un budget complessivo pari a 240 milioni di euro. Il bandoands towards 6G ha l’obiettivo di finanziare attività che vanno dall’evoluzione del 5G (comprese le prove su larga scala e i piloti con le industrie verticali), alla ricerca di frontiera verso i sistemi 6G. L’obiettivo è quello di permettere agli attori europei di costruire le capacità di ricerca e innovazione per i sistemi 6G e sviluppare mercati di punta per le infrastrutture 5G come base per la trasformazione digitale e verde.ands towards 6G: di cosa si tratta La ...