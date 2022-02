Calendario Test F1 Barcellona 2022: date, programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dal 23 al 25 febbraio l’interesse sarà tutto sul Circuit de Barcelona-Catalunya, sede dei primi Test pre-season del Mondiale 2022 di F1. Un’annata molto particolare, signore e signori, ci si appresta a vivere: l’attesa rivoluzione tecnica si è compiuta. Nuove macchine e nuove gomme animeranno la scena e sarà interessante capire in quale direzione si andrà. Un avvicinamento alle prove catalane caratterizzato dal susseguirsi delle presentazioni delle nuove monoposto e in alcuni casi i team hanno preferito non mostrare le proprie carte, tenendosi per i Test iberici gli aspetti realmente innovativi delle proprie monoposto. E’ il caso della Red Bull. Vedremo cosa faranno Ferrari e Mercedes che si sveleranno il 17 e il 18 febbraio, con la Rossa che reduce da annate molto complicate vuole essere nuovamente della partita per le posizioni di ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dal 23 al 25 febbraio l’interesse sarà tutto sul Circuit de Barcelona-Catalunya, sede dei primipre-season del Mondialedi F1. Un’annata molto particolare, signore e signori, ci si appresta a vivere: l’attesa rivoluzione tecnica si è compiuta. Nuove macchine e nuove gomme animeranno la scena e sarà interessante capire in quale direzione si andrà. Un avvicinamento alle prove catalane caratterizzato dal susseguirsi delle presentazioni delle nuove monoposto e in alcuni casi i team hanno preferito non mostrare le proprie carte, tenendosi per iiberici gli aspetti realmente innovativi delle proprie monoposto. E’ il caso della Red Bull. Vedremo cosa faranno Ferrari e Mercedes che si sveleranno il 17 e il 18 febbraio, con la Rossa che reduce da annate molto complicate vuole essere nuovamente della partita per le posizioni di ...

