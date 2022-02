Bollette: si lavora a dl, ipotesi cdm domani (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il governo prova ad accelerare sul nuovo intervento contro il caro Bollette: secondo quanto si apprende si lavora in queste ore per tentare di portare al più presto il decreto in Consiglio dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il governo prova ad accelerare sul nuovo intervento contro il caro: secondo quanto si apprende siin queste ore per tentare di portare al più presto il decreto in Consiglio dei ...

Sciopero il 15 e 16 febbraio: treni, bus, tram e metropolitane a rischio Forti aumenti di bollette, carburanti e beni di consumo basilari. Distruzione dei sevizi pubblici essenziali, sanità, scuola, trasporti, al fine di privatizzarli. Precarizzazione selvaggia dei ...

