Balneari, Rampelli: «Draghi si faccia sentire per rinegoziare la direttiva Ue. Applicata così è iniqua» (Di lunedì 14 febbraio 2022) Torna in pista a Montecitorio la delicata partita delle concessioni Balneari, messe a dura prova dall'Europa con la cosiddetta direttiva Bolkestein. Contro la quale il centrodestra ha lanciato una crociata a difesa delle nostre spiagge e delle aziende minacciate dalla deregulation imposta da Bruxelles. Che rischia di mandare sul lastrico migliaia di operatori, vittime della concorrenza non equa degli altri paesi europei. Balneari, a Montecitorio la mozione di FdI Montecitorio è alle prese con la discussione generale della mozione presentata da FdI sull'applicazione in Italia della direttiva europea. Mentre la maggioranza tenta con grande fatica di trovare la quadra tra le posizioni diametralmente opposte di 5Stelle e Lega. "Il governo Draghi deve mobilitarsi per riaprire un negoziato sulla Bolkestein.

