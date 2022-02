"Anche io posso scrivere ca...": l'ira di Giletti contro il medico no vax (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le teorie di Mariano Amici, il medico di Ardea sospeso perché non vaccinato, accendono il dibattito in tv. E Giletti sbotta: "Anche io posso pubblicare un libro e scrivo ca... Non è una pubblicazione scientifica" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le teorie di Mariano Amici, ildi Ardea sospeso perché non vaccinato, accendono il dibattito in tv. Esbotta: "iopubblicare un libro e scrivo ca... Non è una pubblicazione scientifica"

Advertising

Coninews : 'È stata una bella prova, l’ennesima conferma che anche con due soli giri in discesa e pochi giorni di allenamento… - borghi_claudio : @MarcoMilanocity SOMARO! Senza la patente al lavoro ci posso andare, su un mezzo pubblico anche e in un bar pure. L… - il_genio10 : Sapete se anche oggi si spiega? Siccome non posso seguire, mi organizzo e chiedo gli appunti a fine serata. - tavella_c : @MaryDiDio2 Se l’avesse parato,avremmo dovuto gridare al MIRACOLO.Una bomba ad effetto con una sola mano sotto il 7… - giuseppe_genco : RT @Maurizio101112: Dovresti anche avere un po' di cultura, io tengo la mascherina, che noia ti da ? cosa ti tolgo ? se ho paura di beccar… -