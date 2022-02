Abusa del figliastro disabile e sordomuto di 30 anni e lo filma: “Se parli, ti faccio male” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Avrebbe Abusato fisicamente del figliastro disabile e lo avrebbe filmato. E’ la drammatica vicenda documentata da Procura e forze dell’ordine a Monteroni, in provincia di Lecce, nel cuore del Salento. Un uomo di 50 anni è stato così condannato a 5 anni di reclusione con le cause di violenza sessuale aggravata e diffusione illecita di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Avrebbeto fisicamente dele lo avrebbeto. E’ la drammatica vicenda documentata da Procura e forze dell’ordine a Monteroni, in provincia di Lecce, nel cuore del Salento. Un uomo di 50è stato così condannato a 5di reclusione con le cause di violenza sessuale aggravata e diffusione illecita di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

