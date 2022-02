Verona-Udinese- 4-0: poker degli Scaligeri (Di domenica 13 febbraio 2022) Oggi 13 Febbraio alle ore 15:00 si è disputata la partita -Verona-Udinese- valida per la 25 giornata di Serie A. Dopo solo due minuti i padroni di casa sbloccano il risultato con Depaoli, e dopo la mezz’ora raddoppiano con Barak. Gli ospiti si dimostrano poco lucidi nelle loro occasioni che sprecano inutilmente. Ma non è finita qui, perchè nel secondo tempo il Verona non smette di attaccare e realizza il terzo gol con Caprari, e non contenta Tameze chiude il sipario sulla gara con un poker pesante ai danni di un Udinese davvero troppo bloccata mentalmente che non reagisce mai con la giusta cattiveria. Verona-Udinese: formazioni e dove vederla Verona-Udinese: formazioni ufficiali Verona (3-4-2-1): ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 13 febbraio 2022) Oggi 13 Febbraio alle ore 15:00 si è disputata la partita -- valida per la 25 giornata di Serie A. Dopo solo due minuti i padroni di casa sbloccano il risultato con Depaoli, e dopo la mezz’ora raddoppiano con Barak. Gli ospiti si dimostrano poco lucidi nelle loro occasioni che sprecano inutilmente. Ma non è finita qui, perchè nel secondo tempo ilnon smette di attaccare e realizza il terzo gol con Caprari, e non contenta Tameze chiude il sipario sulla gara con unpesante ai danni di undavvero troppo bloccata mentalmente che non reagisce mai con la giusta cattiveria.: formazioni e dove vederla: formazioni ufficiali(3-4-2-1): ...

Advertising

SkySport : ???? SERIE A - 25^ GIORNATA ?? I risultati finali delle partite delle 15:00 ? ?? EMPOLI-CAGLIARI 1-1 ? ?? GENOA-SALERNIT… - sportli26181512 : Verona-Udinese, le pagelle: Caprari, pomeriggio da 7,5. Male Zeegelaar: 4,5: Verona-Udinese, le pagelle: Caprari, p… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: ???? SERIE A - 25^ GIORNATA ?? I risultati finali delle partite delle 15:00 ? ?? EMPOLI-CAGLIARI 1-1 ? ?? GENOA-SALERNITANA 1-1 ?… - LIGIFootball : #SerieA FT: Empoli 1-1 Cagliari Genoa 1-1 Salernitana Hellas Verona 4-0 Udinese - ASRoma_MP : Serie A | Verona 4-0 Udinese: Caprari clinical, Friulani unfortunate: Gianluca Caprari scored one and provided an a… -