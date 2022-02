Ucraina, la telefonata di Tamara: Qui c' paura ma niente scene di panico (Di domenica 13 febbraio 2022) Ogni mattina leggo le notizie ufficiali principali, dicono che stanno trattando anche con il Canada. Non so. Non c' la paura che la Russia invada il Paese con l'esercito? per quello che sono ... Leggi su corrieredelveneto.corriere (Di domenica 13 febbraio 2022) Ogni mattina leggo le notizie ufficiali principali, dicono che stanno trattando anche con il Canada. Non so. Non c' lache la Russia invada il Paese con l'esercito? per quello che sono ...

Advertising

repubblica : Crisi ucraina, telefonata di oltre un'ora tra Biden e Putin. Il ministro degli Esteri russo Lavrov: 'Non ci sara' i… - NicolaPorro : ?? #Ucraina, la Russia muove la flotta. Terminata da poco la telefonata #Putin-#Biden: cosa si sono detti ?? - masechi : ?? La telefonata tra Biden e Putin non ha cambiato il quadro della crisi Ucraina. - NadaAlfano : RT @Ste_Mazzu: Immagino a breve la telefonata di Biden a Putin: 'Ma insomma, attaccate o no?', minacciando sanzioni se non lo faranno #Ucra… - factanza : ??Secondo Putin le accuse alla Russia sui piani di invasione dell'Ucraina sono 'speculazioni provocatorie'. Nella s… -