Thiago Silva-Chelsea: un anno di livello mondiale (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Chelsea si è appena laureato Campione nel Coppa del Mondo per club. Nonostante la finale sia finita solamente ai tempi supplementari, il percorso nella competizione è stato piuttosto semplice per i Blues. Uno dei protagonisti, per le due gare del Chelsea, è stato Thiago Silva. Il centrale brasiliano infatti, ha ricevuto i premi di uomo partita e miglior giocatore del torneo. Questo riconoscimento va a coronare una “stagione internazionale” fantastica da parte del difensore. Champions, Supercoppa Europea e mondiale per club. Certo, tutta la squadra ha meritato queste vittorie. Thiago Silva però è arrivato nella perplessità generale. L’ambiente londinese non ha preso bene la notizia del suo acquisto, nonostante il brasiliano sia arrivato a parametro zero. Proteste ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 13 febbraio 2022) Ilsi è appena laureato Campione nel Coppa del Mondo per club. Nonostante la finale sia finita solamente ai tempi supplementari, il percorso nella competizione è stato piuttosto semplice per i Blues. Uno dei protagonisti, per le due gare del, è stato. Il centrale brasiliano infatti, ha ricevuto i premi di uomo partita e miglior giocatore del torneo. Questo riconoscimento va a coronare una “stagione internazionale” fantastica da parte del difensore. Champions, Supercoppa Europea eper club. Certo, tutta la squadra ha meritato queste vittorie.però è arrivato nella perplessità generale. L’ambiente londinese non ha preso bene la notizia del suo acquisto, nonostante il brasiliano sia arrivato a parametro zero. Proteste ...

