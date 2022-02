Sampdoria, Caputo: «Cercheremo di mettere in difficoltà il Milan» (Di domenica 13 febbraio 2022) Francesco Caputo, attaccante della Sampdoria, ha parlato prima del match contro il Milan: ecco le sue dichiarazioni Francesco Caputo, attaccante della Sampdoria, ha parlato della sfida contro il Milan. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN. DICHIARAZIONI – «Tomori? Penso che in Serie A ci sono tanti difensori forti. La difesa del Milan è una difesa forte, lui è rapido, cattivo. Non è facile da affrontare. Abbiamo preso la giuste precauzioni e Cercheremo di mettere in difficoltà anche il Milan. In campionato ho affrontato Chiellini con il quale ho battagliato molto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Francesco, attaccante della, ha parlato prima del match contro il: ecco le sue dichiarazioni Francesco, attaccante della, ha parlato della sfida contro il. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN. DICHIARAZIONI – «Tomori? Penso che in Serie A ci sono tanti difensori forti. La difesa delè una difesa forte, lui è rapido, cattivo. Non è facile da affrontare. Abbiamo preso la giuste precauzioni ediinanche il. In campionato ho affrontato Chiellini con il quale ho battagliato molto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sampdoria : ?? | GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL 5' – CICCIO #CAPUTO! La spedisce all'angolino alto! La spedisce in rete.… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #MilanSampdoria, #Caputo a @DAZN_IT: “@fikayotomori_ sta sorprendendo tutti, giocatore forte” - #MilanSamp @sampdoria #UC… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #MilanSampdoria, #Caputo a @SkySport: 'In campo per raccogliere qualche punto' - #MilanSamp @sampdoria #UCSampdoria #Samp… - CalcioNews24 : ??#Caputo si prepara alla battaglia in campo ?? - sportli26181512 : Sampdoria, Caputo a DAZN: 'Tomori è forte, rapido e cattivo: non è facile da affrontare': Ciccio Caputo, attaccante… -