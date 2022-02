Rissa in funivia tra italiani e irlandesi a causa di una mascherina (Di domenica 13 febbraio 2022) Scene da far west nelle piste da sci trentine e per la precisione sulla cabinovia Piz la Ila di La Villa in Val Badia . Protagonisti tre italiani e due irlandesi che hanno terminato il parapiglia solo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 13 febbraio 2022) Scene da far west nelle piste da sci trentine e per la precisione sulla cabinovia Piz la Ila di La Villa in Val Badia . Protagonisti tree dueche hanno terminato il parapiglia solo ...

Advertising

Frances35601317 : RT @ElGusty99523701: Ecco cosa succede quando persone sane e normali vengono a contatto con dei TOTIANI (Liguri PSICOPATICI) https://t.co… - Damianodanny1 : BOTTE AD ALTA QUOTA - IN VAL BADIA UN IRLANDESE SI E' TOLTO LA MASCHERINA IN FUNIVIA, E GLI ITALIANI, INFASTIDITI,… - ElGusty99523701 : Ecco cosa succede quando persone sane e normali vengono a contatto con dei TOTIANI (Liguri PSICOPATICI) - nonstop9981 : Sciatore irlandese si toglie la mascherina in funivia: scoppia una spaventosa rissa - ParliamoDiNews : in val badia un irlandese si e` tolto la mascherina in funivia: e` finita in rissa con un gruppo di. - Cronache… -