Real Madrid: individuato l'erede di Modric (Di domenica 13 febbraio 2022) Secondo quanto riportano i media francesi, nonostante Luka Modric sia prossimo al rinnovo di contratto per un'altra stagione il Real Madrid... Leggi su calciomercato (Di domenica 13 febbraio 2022) Secondo quanto riportano i media francesi, nonostante Lukasia prossimo al rinnovo di contratto per un'altra stagione il...

Advertising

elchiringuitotv : ?? OFICIAL ?? ???????? Daniele ORSATO arbitrará la ida del PSG - REAL MADRID en Champions. #UCL - marca : ?????? ¡Ancelotti confirma que Benzema llega al partido contra el PSG! - sportli26181512 : Real Madrid: individuato l'erede di Modric: Secondo quanto riportano i media francesi, nonostante Luka Modric sia p… - rezerofagg : @asukryu E simpatizo bastante com o Real Madrid e com o Borussia Dortmund - Calciodiretta24 : PSG - Real Madrid: cronaca diretta live e risultato in tempo reale -