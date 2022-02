Pechino 2022 | programma gare 14 febbraio e orari tv

Advertising

Eurosport_IT : Da Torino 2006 a Pechino 2022: ecco le migliori acrobazie di Shaun White alle Olimpiadi ?????? #HomeOfTheOlympics |… - Eurosport_IT : 'Spero di essere ispirazione per tutti i bambini' Quella di Benjamin Alexander è una delle storie di queste Olimpi… - Eurosport_IT : Tutti con Sofia Goggia per la seconda prova cronometrata della discesa libera, forza Sofi!!! ????????… - IonnaOu1988 : RT @Agenzia_Ansa: Pechino 2022, la Città proibita sotto la neve. Ripercussioni ci sono state anche sul programma della seconda domenica di… - Agenzia_Ansa : Pechino 2022, la Città proibita sotto la neve. Ripercussioni ci sono state anche sul programma della seconda domeni… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

La domenica dello short track olimpico non regala medaglie all'Italia. Pietro Sighel cade nella finale dei 500 metri, mentre la staffetta femminile vince la finale B, ma non riesce ad acciuffare il ...Gli highlights della finale dei 500 metri maschili di short track alle Olimpiadi invernali di. Pietro Sighel parte dal quinto posto ed è costretto a partire forte, ma incappa in una caduta che interrompe ogni sogno di medaglia. L'oro va all'ungherese Shaoang Liu (40.34), davanti ...Una fitta nevicata si è abbattuta sui vari comprensori dove si stanno disputano le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il maltempo non ha permesso la regolare messa in scena delle qualifiche degli ...Griglia Timeline Grafo ...