Pechino 2022: Fontana, 'oggi è andata bene, non potevano squalificarci un'altra volta' (Di domenica 13 febbraio 2022) Pechino, 13 feb. - (Adnkronos) - "Tra tutte ci siamo dette che se ci avessero squalificato un'altra volta avremmo scatenato una rivolta. Nel momento clou con la statunitense, io stavo già frenando quando ho visto lei che chiudeva. Più di cosi non potevo fare e, se ci davano una squalifica, davvero non ci stava e non ci voleva. Per fortuna oggi la ragione è andata a noi e abbiamo vinto la nostra finale B". Queste le parole di Arianna Fontana dopo la vittoria della staffetta azzurra dello short track nella finale B delle Olimpiadi di Pechino 2022 che permette all'Italia di concludere al quinto posto.

