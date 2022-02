Oroscopo Marco Pesatori 14-20 febbraio 2022 | Capricorno possenti

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 13 febbraio 2022) Un'altra settimana è pronta ad iniziare e, in esclusiva a Ultimora News, rilascia l'dal 14 al 20per tutti i dodici segni dello zodiaco. Non solo previsioni astrali ma il noto astrologo non dimentica i voti (da 1 a 10).e pagelle dal 14 al 20: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Mercurio non vi anestetizza più. Anzi, vi risveglia. Per tutta la settimana favorisce dialoghi, comunicazioni, interventi nei social felici, anche contatti e colloqui di lavoro. La seconda decade ancora deve fronteggiare le tensioni di Marte, che possono creare improvvisi fulmini anche nei dialoghi d'amore. In tutto quello che fate sul piano pratico non è il caso di fare di più. Ogni tanto potete limitarvi a una routine tranquilla e tenere ...