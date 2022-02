Note di lettura: Giovanni Pico della Mirandola “La dignità dell’uomo” (Di domenica 13 febbraio 2022) Giovanni Pico, Conte di MirandolaL’aureo libretto che si presenta – La dignità dell’uomo, ed. Einaudi, 2021 – può a ragione considerarsi una delle pietre miliari della storia della filosofia occidentale. Fu redatto da Giovanni Pico della Mirandola nel 1486, a soli 23 anni di età, come premessa della discussione di 900 tesi, composte dallo stesso autore su filosofia e teologia, che si sarebbero dovute discutere pubblicamente in una riunione di dotti. La riunione non si tenne mai, anche perché alcune di queste tesi vennero condannate come eretiche, ma il possente torso dell’Oratio de hominis dignitate è per noi un vero e proprio manifesto del migliore umanesimo cristiano ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 13 febbraio 2022), Conte diL’aureo libretto che si presenta – La, ed. Einaudi, 2021 – può a ragione considerarsi una delle pietre miliaristoriafilosofia occidentale. Fu redatto danel 1486, a soli 23 anni di età, come premessadiscussione di 900 tesi, composte dallo stesso autore su filosofia e teologia, che si sarebbero dovute discutere pubblicamente in una riunione di dotti. La riunione non si tenne mai, anche perché alcune di queste tesi vennero condannate come eretiche, ma il possente torso dell’Oratio de hominis dignitate è per noi un vero e proprio manifesto del migliore umanesimo cristiano ...

