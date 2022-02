Monaco-Lorient, le formazioni ufficiali: Golovin in panchina (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo una prima parte di stagione deludente il Monaco sta risalendo la china, e nel lunch match di oggi contro il Lorient cercherà il bottino pieno per provare a piazzarsi nelle zone europee della classifica (di seguito le formazioni ufficiali). I biancorossi sono al settimo posto a due lunghezze dalla zona Europa League, ma la sconfitta del Nizza ha riaperto i giochi anche in chiave Champions, obiettivo che attualmente dista sei punti. Il club del Principato ha deciso di dare una scossa alla stagione esonerando Niko Kovac oltre un mese fa: al suo posto è arrivano Philippe Clement, ex allenatore del Brugge. I risultati sembrano aver tratto giovamento dall’arrivo del tecnico fiammingo, che ha portato il Monaco anche in semifinale della Coppa di Francia dopo aver battuto l’Amiens ai quarti. Il ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo una prima parte di stagione deludente ilsta risalendo la china, e nel lunch match di oggi contro ilcercherà il bottino pieno per provare a piazzarsi nelle zone europee della classifica (di seguito le). I biancorossi sono al settimo posto a due lunghezze dalla zona Europa League, ma la sconfitta del Nizza ha riaperto i giochi anche in chiave Champions, obiettivo che attualmente dista sei punti. Il club del Principato ha deciso di dare una scossa alla stagione esonerando Niko Kovac oltre un mese fa: al suo posto è arrivano Philippe Clement, ex allenatore del Brugge. I risultati sembrano aver tratto giovamento dall’arrivo del tecnico fiammingo, che ha portato ilanche in semifinale della Coppa di Francia dopo aver battuto l’Amiens ai quarti. Il ...

